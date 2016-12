El Manresa jugarà un partit vital amb l'Avià a la tornada de les vacances

La situació del Manresa és ara mateix força delicada després de sumar només dotze punts en quinze jornades de competició (un partit guanyat dels darrers dotze enfrontaments). Dissabte, tot i una millora ostensible al camp de l´Andorra, el segon classificat a la lliga de Primera Catalana al grup 1, l´equip ara dirigit per Albert Garcia va sumar una nova derrota, aquest cop per un mínim 1 a 0, anotat pel veterà Marc Pujol, exjugador del club manresà.

Queden dues jornades per cloure´s la primera volta i el Manresa tindrà dos compromisos prou delicats. El primer, a la tornada de les vacances, davant un Avià que ocupa una posició còmoda, tot i que amb 19 punts encara no té la feina feta en una categoria molt igualada. Els berguedans, malgrat uqe han ti ngut un rendiment destacat, es veuen penalitzats per la gran quantitat de partits que han empatat, un total de deu en les quinze jornades que s´han disputat fins ara. Després de rebre l´Avià al Congost, en partit de rivalitat intercomarcal, el dia 8 al migdia, els manresans visitaran el sempre complicat Girona B. A partir d´aquí iniciaran la segona volta amb una altra sortida difícil a Lloret, quart a la classificació.

Des de la substitució de Dani Fernández a la banqueta, amb Albert Garcia, l´equip blanc-i-vermell ha fet una revolució important a la plantilla, amb molts moviments d´altes i baixes.

Tiago Faria per millorar l´atac

Fins ara, les novetats han estat les dels argentins Alejandro David Espinoza, Franco Gabriel Gargiulo i Gonzalo Asaro, el porter Oliver Sánchez, José Luque, José Luis Espinoza Lucho, el neozelandès Samuel John Campbell Margetts (encara no ha debutat), Joshua Romero i Dani Erencia (es va ledionar el dia de la seva estrena davant del Ripollet).

A tots aquests jugadors encara se n´hi pot afegir algun més. Així, el Manresa té emparaulat un davanter brasiler, Tiago Faria, amb la intenció de millorar les prestacions ofensives de l´equip. Faria estava jugant fins ara al Civalia de Vinkova de la Primera Divisió croata. Les dificultats econòmiques d´aquest club poden facilitar l´arribada d´aquest jugador a la capital del Bages després de les festes de Nadal. També és possible el fitxatge del central, també brasiler, Fernando Andrade, que ha arribat de Portugal i que ja es va estar entrenant la setmana passada al Congost. Per a aquesta posició, i tenint en compte la possible baixa de llarga durada de Dani Erencia, el director esportiu del Manresa, Jonathan Modesto, té altres opcions i en els propers dies es decidirà si es fa alguna incorporació per a la posició centrada de la defensa.