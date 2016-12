L'Egiba es corona doble campió català per equips absoluts de trampolí

L'Egiba va ser el clar dominador del campionat de Catalunya individual i per equips de trampolí que, en les diferents categories, es va celebrar al pavelló de la Verneda de Barcelona sota l'organització de la Federació Catalana de Gimnàstica, amb la col·laboració de l'ASME.

En categoria sènior dos representants de l'Egiba es van proclamar campions catalans. Marc Tor-ras va dominar la categoria masculina i un cop més va demostrar les qualitats que l'han portat a ser també un referent estatal i fins i tot internacional en aquesta disciplina gimnàstica (enguany va ser en una prova de la Copa del Món a Itàlia). La seva companya de club Cristina Masfred no va quedar enrere i va ser la millor entre les fèmines. Per equips absolutats, el club manresà també va ser doble campió. En l'apartat masculí amb l'actuació de tres gimnastes, Marc Tor-ras, Marc Oliveras i Robert Vilarasau; també l'equip femení va dominar amb un grup format per Cristina Masfret, Marina Chavar-ria, Judith Palliso i Naira Reixach.

Per categories, els resultats dels representants de l'Egiba també van ser molt destacats. Així, entre els júniors, Robert Vilarasau va aconseguir la primera posició en les modalitats de doble minitramp i trampolí; i entre les júniors, Judith Palliso també es va proclamar campiona catalana en l'especialitat de trampolí, mentre que en minitramp Naira Reixach es va classificar tercera. En infantils, Marina Chavarria va ser la primera en trampolí i en categoria aleví, Sara Borràs va aconseguir el subcampionat en minitramp.