El món del futbol, rendit a Messi pel seu gran recital contra l'Espanyol

«Extraterrestre», «De 10!» o «Messi embelleix el derbi» van ser alguns dels titulars que la premsa estatal i internacional va publicar ahir després del recital que Messi va fer al Camp Nou davant l´Espanyol. L´argentí va tornar a ser decisiu amb dos eslàloms en els quals va deixar a terra quatre jugadors espanyolistes que van acabar en els gols de Suárez i Jordi Alba, i va rubricar el seu gran partit amb un altre xut que es va colar per sota les cames del porter de l´espanyol Roberto.

Els diaris i les xarxes socials no van deixar escapar l´oportunitat per qüestionar la Pilota d´Or que ha rebut Cristiano Ronaldo. Així, El Periódico titulava «El derbi d´Or de Messi» i en el compte de Twitter de France Football, revista que atorga el guardó, apareixien un munt de missatges demanant explicacions. Encara que el Barça té demà partit de Copa del Rei, al Camp Nou contra l´Hèrcules, tant Messi com Neymar, Luis Suárez i Piqué han començat vacances.