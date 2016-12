Remuntada del CN Minorisa en un duel de tu a tu amb el CN Igualada

Gran partit entre dos equips que lluitaven per la segona plaça de la classificació a l´equador de la lliga. Els igualadins van sortir més intensos i van dominar el primer parcial (1-2) i el segon (2-3). L´aturada va anar bé als de Gaspar Ventura. Les variacions tàctiques van funcionar i amb un 6 a 1, els manresans van capgirar el marcador (9-6). En el darrer quart, cap dels dos equips no va donar el partit per resolt i es va endurir però sense més gols tot i les ocasions que hi va haver.