VÍDEO: El jugador del València Parejo, caçat begut i de festa

Dani Parejo, un dels capitans del València, va ser enxampat en una sortida nocturna i apareix en un vídeo publicat a YouTube ballant en una discoteca aparentment afectat per haver consumit alcohol, acompanyat per una persona que l'ovaciona a tot moment.

"Com la toca el col·lega, com la toca. El millor que té el València. Amb Parejo, no t'equivoquis!", diu l'altre individu mentre el futbolista es mou al ritme de la música i sembla estar fumant d'una cachimba.

Es tracta d'unes imatges que van començar a córrer aquest dilluns a la nit a través de les xarxes socials i que estan gravades recentment perquè en el mateix vídeo es nomena fins i tot Prandelli, l'entrenador del club de Mestalla. "Em cago en els morts de Prandelli", diu el seu acompanyant en aquest curiós vídeo. El jugador no s'amaga en cap moment i fins i tot parla dirigint-se a la pantalla.

Les disculpes del futbolista

Parejo ha explicat aquest dimarts després de la polèmica que ha aixecat el seu vídeo en una discoteca que "no ha matat a ningú" i que cal entendre que el Nadal és una "data significativa", subratllant que això no el justifica i que no coneix de res ni comparteix el que diu el desconegut que apereix al seu costat.

"Tots som conscients de la situació del club, però tenia dia lliure i tots som persones. Són dates significatives, però no estic justificant res. No obstant això, també és d'entendre. M'he equivocat i no tornarà a passar, encara que és un cosa que no crec que hagi matat a ningú", ha dit Parejo en roda de premsa.

A més, ha demanat perdó a la presidenta del club, Lay Hoon Chan, a l'entrenador, Cessare Prandelli, amb el qual ha parlat personalment, als afeccionats i als seus companys, reiterant que, encara que no és "justificable", tenia el dia lliure i no jugaven partit.