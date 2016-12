Bartomeu: «mirarem el cas del Madrid amb el TAS per saber quina diferència hi ha»

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va declarar ahir en la roda de premsa del balanç del 2016 que l'entitat blaugrana prendrà nota de com ho ha fet el Reial Madrid per aconseguir que el Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) hagi estimat parcialment el recurs presentat per l'entitat madrilenya contra la prohibició de la FIFA d'inscriure jugadors durant dos períodes de fitxatges. Aquesta sanció va quedar ahir reduïda pel TAS a només una finestra de transferència, segons un comunicat emès pel Reial Madrid que va enxampar Bartomeu repassant davant la premsa l'actualitat del club català.

«Ho mirarem i veurem com ho han fet. Parlarem també amb els advocats, que són els mateixos que ens van defensar a nosaltres. Intentarem saber quina diferència hi ha hagut entre el seu cas i el nostre», va declarar, sorprès, Bartomeu per la notícia que acabava de conèixer pels periodistes.

Un esforç per Messi

El president va assegurar també que l'entitat blaugrana «evidentment farà un esforç»perquè l'argentí Lionel Messi renovi el seu contracte, que finalitza el 30 de juny del 2018. «És necessari que Leo segueixi aquí. Aquesta és casa seva. Ens agradaria que acabés la seva carrera al Barça. És feliç al club i a la ciutat, i la seva família també. És un català més, un culé més i no crec que vulgui marxar», va declarar Bartomeu, qui també va insistir a tancar la «carpeta» de l'acció de responsabilitat amb els sis exdirectius de la junta directiva de Joan Laporta que no han signat l'acord per retirar el recurs d'apel·lació, si bé va defensar que si no hi ha un pacte amb la resta d'exdirectius, el club recorrerà el cas fins al Tribunal Suprem, encara que va deixar clar que en cap cas s'executarà una eventual sentència contra ells. «Volem tancar la carpeta, però si no la volen tancar ells, anirem al Suprem», va puntualitzar.