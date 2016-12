Les cadets de la Joviat i els júniors de l'Olost es juguen ser al grup de dalt

El cap de setmana passat es van tancar les primeres fases dins de les màximes categories de cadets i júniors, les Preferents. Dins dels diferents grups 1, els sis primers ja han aconseguit l'accés per ser en la fase dels millors el gener. En el cas de la Catalunya Central, hi ha dos setens classificats que juguen avui una eliminatòria a partit únic per resoldre si podran ser o no en el grup de dalt.

L'equip femení de la Joviat, que ha guanyat 2 partits en la lliga, se les haurà contra el Femení Osona, a partir de les 20 hores en un matx que tindrà lloc aquest vespre al poliesportiu d'Olost de Lluçanès. Precisament el júnior masculí del Formatges Betara Bàsquet Olost té el seu partit de classificació per a la segona fase a Sabadell i amb el Platges de Mataró, a partir de les 19.15 hores. L'Olost ha guanyat 3 dels 14 partits de lliga, mentre que el Catalana Occident Manresa ha assolit 9 victòries i ha quedat en la tercera posició, només darrere del Joventut i del Barça.

En categoria cadet masculina, el Catalana Occident Manresa va assolir la classificació dissabte en vèncer l'Escola Marc Gasol per 78-56, i va acabar en cinquè lloc amb 5 partits guanyats. Pel que fa a les cadets del CB Igualada, no seran en el grup dels millors equips en finalitzar en l'última posició al grup 2, amb dues victòries en les catorze jornades celebrades.