Tres victòries del CA Igualada al Cros de Vic i títols en el Gran Premi Català

El CA Igualada, que va assolir 3 victòries en diferents categories, i el CA Manresa van assolir podis en el Cros Ciutat de Vic. Pel que fa als anoiencs, els triomfs van ser en la prova absoluta gràcies a l'atleta Abdessamad Oukhelfen, al grup de les juvenils amb Paula Blasco i en les infantils amb Carla Bisbal. A més era la sisena prova del Gran Premi Català de Cros i el CAI s'ha endut els títols en les categories de cadets, juvenils i júniors.

Pel que fa al CA Manresa, els que més van destacar van ser Toni Baños com a segon dels juvenils, Bethelhem Manzano que va ser la segona en cadets i la brillant Ester Guerrero que va ser tercera sènior. I a més, Miqui Riera i Jan Bayona es van classificar segon i tercer en la prova de cadets. Tots ells seran al Cros Internacional d'Elgoibar el proper mes de gener on també hi seran un molt bon grup d'atletes del CA Igualada Petromiralles que van aconseguir la classificació.