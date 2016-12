El Barça es classifica amb solvència amb gol d´Alcácer i hat-trick d´Arda

Les eliminatòries de setzens de final de la Copa del Rei amb participació d'equips en competició europea no serveixen per a res més que no sigui per alegrar la vida als equips de Segona B. Tot i ser un club amb història, l'Hèrcules ha caigut a la tercera categoria del futbol espanyol i els seus futbolistes van poder gaudir de jugar a un estadi com el Camp Nou. Pel que fa al Barça, alguns dels seus homes, com Denis Suárez, es van reivindicar amb un bon partit i no van patir per maquillar amb una golejada el mal partit d'anada, que havia acabat 1-1.

El Barça havia de trobar la manera d'inaugurar el marcador aviat davant d'un conjunt alacantí que es va limitar a posar una línia de cinc i una de quatre davant del porter i al qual la primera part se li va fer llarga. Aleix Vidal va ser el primer que ho va intentar, al primer minut. El lateral va tornar a estar força actiu, com si la marginació del seu entrenador no l'afectés gaire.

La primera mitja hora va ser un exercici de basculació, s'intentava trobar una errada que no arribava. Vistes les circumstàncies, i la poca capacitat per trobar Alcácer, el Barça es va dedicar a buscar xuts llunyans mitjançant Rakitic i accions tècniques de Denis Suárez, que no van trobar la porteria de Buigues.

L'entramat alacantí va caure vuit minuts abans del descans. Arda Turan va entrar per l'esquer-ra. Digne el va doblar, però no va rebre la pilota. Aquesta va acabar a peus de Rafinha, qui va disparar a l'aire, però amb tanta sort que l'esfèrica va quedar morta i el lateral francès ho va aprofitar per anotar de puntera el primer gol.

Just abans del descans, va arribar el segon. Arda Turan va tornar a entrar a l'àrea i, en retallar Rojas, aquest li va fer un penal com una catedral. Rakitic no el va llançar gaire bé, però el va transformar.

Tot de baixada

La segona part va consistir en un intent constant perquè Paco Alcácer anotés el seu primer gol oficial de blaugrana. El davanter valencià, al final, va tenir el seu premi. Abans, Rafinha havia anotat el tercer, amb un xut des de fora de l'àrea i Arda havia iniciat el seu hat-trick amb una rematada en planxa. Al final, Alcácer va marcar, de cap, a centrada de Rafinha, tot i que en evident fora de joc. Un obsequi nadalenc de l'àrbitre assistent. Dos gols més d'un oportunista Arda van tancar la nit.