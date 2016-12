Les campiones del món Teresa Bernadas i Maria Díez, rebudes a l´ajuntament d´Igualada

Les jugadores d'hoquei patins Teresa Bernadas i Maria Díez han rebut la felicitació, aquest divendres al migida, de l'Ajuntament d'Igualada després de proclamar-se campiones del món el passat mes d''octubre. Les dues igualadines, integrants de la selecció espanyola, van aixecar la copa de vencedores després de superar Portugal per 3 a 2 a la final del torneig, que es va disputar a la ciutat xilena d'Iquique. De fet, el gol de la victòria el va anotar Díez, jugadora de l'Hostelcur Gijón HC. Bernadas, que va ser escollida millor portera del torneig, és actualment jugadora del CP Alcorcón. Aquest divendres, l'alcalde, Marc Castells, i la regidora d'Esports, Rosa Plassa, els han transmès l'agraïment i la felicitació en nom de la ciutat en una trobada on també hi han assistit familiars de les dues jugadores i representants de l'Igualada Femení Hoquei Club Patins (IFHCP).