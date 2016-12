La Catalunya Central aporta cinc jugadors i dos tècnics a l´AllStar de Copa

El Parc Esportiu Llobregat, situat a Cornellà, serà l'escenari d'una nova edició de l'AllStar de Copa Catalunya, que es farà el cap de setmana del 7 i 8 de gener i serà televisat en directe per La Xarxa Televisions (dial 159 de Movistar +), així com per les televisions de proximitat i en streaming a la pàgina web www.laxarxa.com. L'esdeveniment tindrà la presència de cinc jugadors i de dos entrenadors dels equips de les nostres comarques.

El dissabte 7 es faran les tres competicions masculines. La primera serà un partit entre les seleccions del grup 1 (amb el base Roger Portella i el tècnic Toni Manyosas, ambdós del CB Artés, a les seves files) i del grup 2 (amb l'exterior Pau Campaña i l'entrenador Óscar Navarro, del Tenea Esparreguera). També es farà un concurs de triples, on l'artesenc Oriol Sensat i l'esparreguerí Albert Quiran s'enfrontaran a Jonathan Ramírez (CN Sabadell) i Juli Garrote (Vic), i un altre d'esmaixades.

En la categoria femenina, Carlota Carner, jugadora del Physic Igualada, prendrà part el diumenge 8 en el partit de les estrelles amb la selecció del grup 2.