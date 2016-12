Els favorits jugaran la fase final del Torneig de Nadal benjamí de la Pirinaica

La matinal d´avui ha obert la setzena edició del Torneig de Nadal Ciutat de Manresa que organitza tradicionalment la Pirinaica sempre per aquestes dates, amb la col·laboració de l´Ajuntament de Manresa al camp de la Mion.

Com en les anteriors edicions setze són els equips participants. Després dels 24 partits de la fase pràvia d'avui, els quarts de final per demà són: CE Manresa A-Solsona, Manlleu-Callús, Gimnàstic M.-CE Manresa B i Anoia-Fruiotosenc; la resta de conjunts continuaran també el torneig, però en el seu cas per disputar la fase de consolació, per establir la classificació del 9è al 16è.

Enguany, en el cartell d´equips participants hi formacions del Bages, Cardona, Castellbell, Santpedor, Callús i Fruitosenc, amb set de Manresa (Pirinaica (3), Gimnàstic, CE Manresa (2), Balconada), un de l´Anoia (CE Anoia), un de l´Osona (Manlleu), un del Berguedà (Gironella) i un del Solsonès (Solsona).

El programa per demà s´iniciarà a les 10 del matí amb el rosari d´eliminatòries (24 partits) fins arribar a la final (14 h) i poder confeccionar la classificació definitiva; mitja hora després (14.30 h) es farà el repartiment de premis.