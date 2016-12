«Tot ha canviat força, abans els àrbitres que xiulàvem érem molt més valents»

Rafael Vilaseca relatava així els seus inicis dirigint partits: «jo vaig començar arbitrant partits entre els alumnes i els professors de la meva escola, la Badia Solé. I vaig assabentar-me que hi havia una delegació d'àrbitres a Manresa. Hi vaig anar i em va rebre l'aleshores delegat, Francesc Cebrià. I li vaig preguntar els diners que a mi em costaria fer d'àrbitre. Noi, seràs tu el que cobraràs, em va respondre. Creia que per arbitrar s'havia de pagar!». Vilaseca recordava amb gran estima el suport que va tenir durant un any d'Ezio Motta, «que va ser àrbitre internacional italià; era a Pirelli director de producció. Em va seguir pels camps de la Segona Regional i m'aconsellava molt bé; em deia que no em guiés tan sols pel reglament, que entre el blanc i el negre hi ha tota una gamma de grisos que també s'han de tenir en compte».

El seu ascens de categories va ser força meteòric: «vaig arribar als 26 anys a Tercera, als 28 ja era a Segona B i, als 30, a Segona A». Li va faltar el salt a Primera, que no es va produir i que va considerar «una injustícia. Quan ja s'arriba a aquest nivell entren molt en joc els matisos personals. Per decidir els ascensos sempre es parla que hi ha coeficients que s'apliquen al final. Però depèn molt d'on et mous, qui coneixes, si ets més o menys activista». Era rotund quan es referia a com veia l'arbitratge: «ha canviat força, abans els que ens tocava xiular érem molt més valents. N'hi ha que diuen que els àrbitres sempre han de tenir a la cara un somriure, però jo no era d'aquests». Entre els seus favorits hi havia l'italià Collina.

Els seus grans records

Entre els partits que recordava amb il·lusió hi havia una final de la Copa Catalunya a Montjuïc que van jugar el Barça i l'Espanyol, i els que va dirigir a grans estadis amb els filials a Segona de l'Athletic, del Sevilla o del Reial Madrid.

I com a píndola final, el perfil de futbolista que més l'empipava era «aquell que simula. M'estimo més aquell que protesta que no pas el que fa servir les argúcies per tirar-te el públic al damunt. Per a mi, és especialment detestable».