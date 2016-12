L'Espanyol confirma la desfeta en els penals davant l'Alcorcón i queda fora de la Copa

L'Alcorcón va revenjar-se de la seva eliminació del 2014 i va fer fora l'Espanyol de la Copa en uns penals en què l'errada de Jurado va ser decisiva. Abans l'Espanyol va fer una primera part molt dolenta i va ser castigat al minut 20, quan Álvaro Giménez va rematar tot sol un córner i va avançar el seu equip. Els madrilenys van controlar el joc i només Diego Reyes va poder empatar poc abans del descans amb una mala rematada.

Quique va voler capgirar-ho tot al descans amb els canvis i l'equip va reaccionar. Hernán Pérez, primer, i Aarón, després, van fer canviar el ritme i el paraguaià va empatar sis minuts abans del final amb una rematada a centrada de Piatti. En la pròrroga, però, l'Espanyol va tornar a abaixar el ritme i tot es va decidir en els penals.

Sense miracle a Vitòria

En els altres partits de Copa jugats ahir no hi va haver sorpreses. L'altre equip català, el Nàstic de Tar-ragona, ja havia perdut per 0-3 a casa contra l'Alabès i ahir va repetir resultat, amb gols d'Edgar Méndez, Rubén Sobrino i Torres. També es va classificar l'Athletic de Bilbao, que va vèncer per 3-0 el Ràcing, amb gols d'Etxeita, Raúl García i Williams, després de l'1-2 del Sardinero, i el Celta, que va superar per 1-0 l'UCAM Múrcia, amb un gol de Marcelo Díaz, després d'haver guanyat, també per 0-1, a la Condomina.