Mor als 53 anys Rafael Vilaseca Arroyo, el millor àrbitre manresà de futbol

L'exàrbitre manresà de futbol Rafael Xavier Vilaseca Arroyo va morir dijous a l'Hospital Clínic de Barcelona, als 53 anys, víctima d'una llarga malaltia de la qual es tractava des de feia temps. La defunció es va confirmar a les set de la tarda i va causar ben aviat una profunda commoció tant en el futbol com en les persones més relacionades amb l'esport local de la capital del Bages, on Vilaseca era molt conegut i apreciat.

En el món arbitral es pot afirmar que Vilaseca ha estat el col·legiat manresà que ha arribat més amunt, ja que durant la dècada dels 90 del segle passat va arribar a dirigir a la Segona Divisió A i s'esperava el seu salt a Primera, que, finalment, no es va produir. Des de ben jove es va aficionar a l'arbitratge i el seu referent era el cèlebre Guruceta Muro. Aviat Vilaseca es va donar a conèixer en els diferents camps pel seu particular estil i l'aspecte, que el va dur a ser conegut com el Travolta. L'exàrbitre Toni Pérez Terrones recorda que «va ser dels primers o el primer de fer actes de partit amb màquina d'escriure. Ell era un àrbitre que estimava molt el que feia i era molt treballador. En vaig ser el seu auxiliar en vàries temporades, fins a Tercera Divisió. Esperàvem que pugés a Primera, però, per circumstàncies alienes a ell, l'ascens no va arribar. I va ser després un gran directiu arbitral, innovador».

Quan Rafael Vilaseca va deixar de xiular partits va ser delegat del Comitè Tècnic d'Àrbitres al Bages, també va crear i presidir la que va ser l'Associació Arbitral del Cor de Catalunya, que va organitzar, l'any 2009, una 39a Nit de l'Esportista a Manresa que va tenir com a pregoner Medina Cantalejo, un àrbitre internacional de futbol.

Va ser directiu posteriorment del Centre d'Esports Manresa, en va aspirar a la presidència, i en va ser vicepresident dins la junta de José Luis Correa. Vilaseca va ser igualment un gran aficionat del Bàsquet Manresa, del qual des de feia molts anys era abonat i en seguia amb passió els resultats. Va ser columnista de Regió7.

Anit s'havia de fer el trasllat del cos a Fontal i el funeral és previst per a demà en una hora que se sabrà durant el dia d'avui.