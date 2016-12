Núria Mendoza juga durant la segona part del triomf català a camp gallec (0-5)

La jugadora de Monistrol de Montserrat Núria Mendoza, actualment a les files de la Reial Societat, va ser l´única futbolista de la Catalunya Central que va jugar ahir el partit entre la selecció que dirigeix Natàlia Arroyo i Galícia, que es va disputar a Sanxenxo (Pontevedra). Les catalanes no van tenir cap problema per vèncer per 0-5, amb la qual cosa es mantenen invictes fora de casa en els partits que es juguen per Nadal, ja que fa dos anys van empatar a Barakaldo contra Euskadi.

Mendoza va entrar en els segons 45 minuts, que van ser els menys moguts quant a canvis en el marcador. Catalunya, molt superior, tot i la presència de Verónica Boquete en l´equip local, es va avançar amb dos gols en els primers deu minuts de partit, el primer anotat per Carol Férez, al 6, i el segon per Alèxia Putellas, dos més tard. El tram intermedi i final de la primera part va tenir de protagonista Olga Garcia, qui va sentenciar l´enfrontament en el 25 i en el 38.

En la segona part, les defenses es van imposar i només es va veure el gol d´Eva Llamas, 22 minuts abans del final.