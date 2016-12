El Pippo Solsona i el Manlleu són els primers semifinalistes de la Copa Nadal

La primera edició de la Copa Nadal Catalunya Central de futbol sala s´ha posat en marxa amb els triangulars a les seus de Sant Vicenç de Castellet i Manlleu, corresponent als grups A i B d´aquesta competició que es juga en un total de cinc escenaris. El Pippo Solsona i el CEFS Manlleu són els primers semifinalistes classificats del torneig.

A Sant Vicenç de Castellet el Pippo Solsona, equip que milita a la Divisió d´Honor Catalana, va mostrar la seva superioritat. Els solsonins van guanyar els seus dos compromisos, davant la UE Castellgalí (Segona Catalana) per un contundent 11 a 0 i per un més ajustat 3 a 1 contra els locals del Futsal Vicentí; en el primer partit del triangular, els santvicentins van superar la UE Castellgalí per 6 a 2.

A Manlleu, el conjunt amfitrió (Primera Catalana) no va poder passar de l´empat a dos gols amb el FS Prats de Lluçanès (Tercera Catalana); aquest equip va derrotar per 5 a 2 el FS Castellbell i en el tercer i decisiu enfrontament, el CEFS va vèncer per 8 a 3 al FS Castellbell. D´aquesta manera, la major diferència de gols va donar la classificació al CEFS Manlleu.

Un tercer finalista sortirà del triangular que jugaran dimarts dia 27 a Puig-reig, el conjunt local (Segona Catalana), el FS Castellterçol (Tercera Catalana) i el Manresa FS (Segona Divisió B); el primer partit serà FS Puig-reig-Castellterçol (20.30 h), seguirà el FS Castellterçol-Manresa FS (21.20 h) i tancarà el FS Puig-reig-Manresa FS (22.10 h).

El quart semifinalista quedarà determinat a la fase de repesca que es jugarà el dimecres dia 28 a Castellterçol, que jugaran els sis equips que no s´han classificat per les semifinals de forma directe.

La fase final tindrà lloc al pavelló del Pujolet el dia 29 amb les dues semifinals a les 20 i 20.50 h, el tercer i quart lloc (21.40 h) i la final d´aquesta primera edició de la Copa Nadal Catalunya Central a les 22.30 h.