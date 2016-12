La Salle i Sant Fruitós acolliran la segona edició del Memorial Magí Forn, dimarts i dimecres

Els dies 27 i 28 de desembre se celebrarà el segon Memorial Magí Forn en record de qui va ser tot un referent de La Salle Manresa, gran jugador i una persona estimada.

En aquesta ocasió, coincidint amb els 75 anys de l'AE La Salle i la celebració de Sant Fruitós com a Ciutat del Bàsquet Català, es juga als dos pavellons, i la final serà el dimecres 28 a les 18 hores al pavelló fruitosenc. El torneig és per a equips cadets A i en el grup A hi haurà el Catalana Occident Manresa, l'Asfe, el Bàsquet Neus i l'Asfe. En el B, el Vic (vigent campió del torneig), l'Agrupació Sferic Terrassa, el CB Escolàpies de Figueres i l'equip del club que ho organitza, el Sarsa Bages La Salle.