Victòries per a Lorena Cubillas, Just Sociats i Christian Curopos

El cap de setmana passat molts atletes bagencs van aconseguir posicions d'honor en força proves en el territori català. Va ser el cas de Lorena Cubillas, primera en els 5 km RACC que es van disputar en el mateix Circuit de Catalunya, a Montmeló, i amb un temps que va ser de 19'24''.

A Terrassa, i com a participant en la Cursa de Muntanya que es va fer a la capital vallesana, primer lloc per al santfeliuenc Just Sociats i excel·lent segona posició final del júnior Arnau López, ambdós de l'Avinent Manresa.

Pel que fa a marxa atlètica, cal assenyalar l'excel·lent rendiment de dos manresans en el Memorial Rossend Cals disputat a l'estadi de Joan Serrahima de Barcelona. En la categoria reina, els dos bagencs es van col·locar en els primers llocs. El guanyador de la prova va ser Christian Curopos, atleta del club valencià Fent Camí, de Mislata, seguit per Guillem Pérez, manresà de l'Intec-Zoiti Osca. Si bé les marques encara estan lluny de ser les millors, ja que tot just és la segona prova de la temporada, aquest domini és bon senyal de la bona salut actual que té la marxa atlètica manresana.