Guifré Pujol, experiència bagenca per debutar al Dakar

Els pilots que afronten per primera vegada un repte tan complex com disputar el ral·li Dakar ho fan des de moltes procedències. Alguns no tenen cap altra manera millor de gastar el temps i els diners; també hi ha aquells que han destacat en altres competicions i pretenen guanyar la cursa un dia o un altre; i un tercer grup el formen els esportistes que tenen experiència en altres àmbits i situacions i que es plantegen la prova com un objectiu per demostrar les seves habilitats en condicions extremes.

Aquest podria ser el cas de Guifré Pujol, un copilot sanfruitosenc de 48 anys, amb una dilatada trajectòria en el món dels ral·lis i dels raids, que viurà el seu primer Dakar a bord d'un bugui conduït pel pilot andorrà Andreu Cachafeiro. La seva història fins arribar al punt de sortida del dia 2 a Asunción és llarga, amb la qual cosa es pot dir que es tracta d'un debutant experimentat, per paradoxal que sembli l'expressió.

Home de ral·lis

Pujol és clar quan explica que «a mi m'agraden més els ral·lis que els raids. Quan vaig començar es podia compaginar la feina [és enginyer mecànic de formació] amb aquesta pràctica. Ara és diferent, el nivell és més baix a Espanya i hi ha poc pressupost. Si participes al mundial, has d'estar molts dies a fora. En els raids, en canvi, amb un cap de setmana fas».

En la seva primera etapa va alternar els dos mons. Va arribar a disputar el mundial de ral·lis el 2004, amb el pilot asturià Sergio López, l'any següent d'haver estat subcampió estatal tot terreny. Recorda que «jo era el copilot de Carles Solé i compartíem equip amb els manresans Selga i Salido a BMW. El nostre cotxe era superior, però ells van guanyar el campionat perquè van ser més regulars. L'any següent vaig haver de triar entre el mundial de ral·lis i l'estatal de raids, i vaig triar el primer. El meu lloc el va ocupar Lucas Cruz [actual copilot de Carlos Sainz]». Potser si no hagués pres aquella decisió, la seva trajectòria hauria estat diferent.

Pujol va seguir corrent el campionat d'Espanya de ral·lis de ter-ra, amb pilots com Xevi Pons, i també alguna edició de la Baja Aragón «fins que vaig decidir parar el 2008». Tocava muntar una família i els cotxes van quedar aparcats momentàniament.

Un vell somni

El parèntesi es va acabar l'any passat. Pujol va rebre aleshores «la trucada d'un mecànic de Ter-rassa que em va parlar d'un pilot andorrà, Andreu Cachafeiro, que corria l'estatal de raids tot ter-reny i no ho feia malament. Portava un copilot que era amic seu, però aquest tenia el problema que es marejava i es perdia contínuament. Cachafeiro em va demanar per córrer amb ell i després de les primeres proves vam decidir seguir». Però hi havia una condició: «li vaig dir que la meva intenció era córrer el Dakar». L'andorrà ja hi havia anat el 2012, però havia abandonat.

Tots dos han disputat el campionat estatal el 2016 amb un Polaris, «un cotxe poc fiable amb el qual vam ser tercers en dues proves, però que es trenca molt. L'Andreu volia anar al Dakar amb aquest vehicle, però jo insistia des de feia temps d'anar-hi amb un Yamaha, molt més fiable. No vam poder començar el campionat amb aquest cotxe perquè no havien homologat el vehicle». Però aviat va arribar l'oportunitat de pujar-hi.

Equip amb garanties

Així, «un dels nostres rivals, Santi Navarro, amb qui tenim bona relació, ens va explicar que aniria al Dakar amb Yamaha i que hi hauria tres vehicles, el seu, un per a Joan Font i un tercer, que podia ser per a nosaltres. L'Andreu va acceptar comprometre-s'hi».

Ara, a mesura que s'acosta l'hora de marxar, «tinc més respecte a l'altura de les etapes de Bolívia. Com a màxim he pujat a competir a Andorra i hi ha diferència». Per informar-se sobre com afrontar aquest problema «he parlat amb Cyril Despres. Existeixen unes pastilles, però pots donar positiu en un control antidopatge si te les prens. Si vols anar segur, has d'aconseguir que algun metge te les recepti i digui que et fan falta, tot i que no serà senzill». Pel que fa als vehicles, «la pressió també els afectarà».

Excursió abans de l'inici

L'inici de l'aventura americana començarà per a Cachafeiro i Pujol abans de l'inici de la prova. «Sortim el dia 26. Els vehicles van de Le Havre, a França, fins a Buenos Aires. Després, si vols que te'ls portin cap a Asunción, el punt de sortida, has de passar per caixa amb l'ASO, l'entitat organitzadora. Del nostre equip només traslladaran un dels buguis, i els altres dos hi hauran d'anar per carretera». Així, el cotxe haurà de fer més de mil quilòmetres per agafar rodatge, un fet que no preocupa Pujol, ja que «pot servir per compensar els quilòmetres que no hem pogut fer abans amb el cotxe» en el decurs de la temporada.

Només acabar

Davant de tota la situació, i de la complicació que suposarà per als copilots no perdre's amb els nous punts de pas que no marquen la direcció als vehicles, ni tampoc on són si no s'hi passa, Guifré Pujol és clar en assegurar que «no em plantejo cap resultat, simplement acabar». És sincer en assegurar que, «tret del suport de Yamaha i d'alguns patrocinadors, l'Andreu és qui paga la festa i el que vol és arribar a la meta. El nostre bugui és molt de sèrie, perquè sempre que hem provat d'introduir-hi canvis, hem trencat». Això sí, té clar que «fer quilòmetres no ens cansarà, però sí la pols que entra en un vehicle sense vidres. No portem casc integral, però passarem força calor». Caldrà patir per fer realitat el somni.