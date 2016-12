El Tomàs Bellès consolida el seu equip amb la renovació d´Ever Alejandro Gómez

El Team Tomàs Bellès ha renovat el bolivià Ever Alejandro Gómez en un esforç per reforçar l'equip que disputarà les proves de bike marathon i per etapes.

Ever Alejandro Gómez tindrà com a companys Roberto Bou, Cristofer Bosque i José Luis Gómez Miranda Joselu en el Team Tomàs Bellès 2017. Aquests corredors han renovat el seu compromís amb el projecte manresà,

També Núria Picas participarà el proper any en algunes proves formant part del Team Tomàs Bellès, i ho combinarà amb el Campionat del Món d'ultra trails que disputa habitualment. En els propers dies, el Team Tomàs Bellès pot anunciar la incorporació d'una altra corredora amb àmplia experiència internacional.