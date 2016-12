El Boxing Day consolida la dictadura del líder Chelsea

La festa que cada 26 de desembre celebra el futbol anglès va consolidar la dictadura que des de fa setmanes ha imposat el Chelsea a la Premier, que va sumar la dotzena victòria seguida.

El conjunt d´Antonio Conte, que ja ha firmat la millor ratxa de triomfs seguits en la seva història, no ofereix símptomes de flaquesa, i desespera els seus perseguidors, incapaços de trobar la manera d´inquietar l´hegemonia blue. Després del seu triomf ahir davant el Bournemouth per 3 a 0, el Chelsea disposa d´un avantatge de set punts respecte del Manchester City que entrena Pep Guardiola (ahir va superar a domicili el Hull City per 0 a 3 amb gols de Yaya Touré, de penal, Kelechi i Davies) i nou punts respecte del Liverpool (que rep avui l´Stoke City) i l´Arsenal, que ahir es va desfer per un ajustat 1 a 0 del West Bromwich. El Manchester United de José Mourinho, molt despenjat a la classificació, va desfer-se del Sunderland per 3 a 1.