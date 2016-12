El CE Berga fa un campus amb un sistema innovador d'entrenaments

Del 2 al 5 de gener, el CE Berga organitza un campus de futbol amb un sistema d'entrenaments molt utilitzat a Holanda, els smartgoals, una eina divertida per treballar la percepció visual, la consciència espacial, la velocitat de reacció i la presa de decisions en el futbol. Tindrà lloc al camp municipal de Berga de les 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia. El preu és de 50 euros pels jugadors del CE Berga i de 55 per la resta. Per a inscripcions i més informació, a les oficines del CE Berga, de les 6 a les 8 del vespre o al telèfon 628 63 52 74.