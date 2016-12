La Cursa del Gall Dindi supera els 200 atletes a Capellades

Un total de 206 atletes, 181 a la prova gran i 25 a la dels més joves, van prendre part el dia de Nadal al matí en la Cursa del Gall Dindi, que complia la 37a edició, la 27a com a Memorial Solé Quintana. El recorregut, urbà, era de 4.600 m (1.000 m en les categories prebenjamí, benjamí i aleví). Enguany,la també clàssica Travessa a la Bassa capelladina de natació no es va poder celebrar perquè no hi havia l'aigua suficient.

L'atleta del Rios Running Mataró Xavier Areny es va imposar amb 13'53'', seguit de Marc Moreno del CA Igualada Petromiralles amb 14'01'' i d'Ernest Sans amb 14' 42''. Pel que fa a les fèmines, la guanyadora va ser la local Marta Botsora (CA Igualada Petromiralles) amb 170' 30'' (53a a la general), seguida de Carla Alemany (CAI) amb 17' 44'' i de Carla Hurtado (CAI) amb 18' 48''. El CA Igualada Petromiralles va ser el vencedor per equips amb 125 punts.

En la cursa de 1.000 metres, la guanyadora absoluta va ser Carla Bisbal (CAI Dental Igualada) amb 3'29'', seguida de Joel Hernández amb 3'33'' i d'Oriol Alonso (CAI Dental Igualada) amb 3'39''.

L'organització va anar a càrrec de l'Ajuntament de Capellades amb la col·laboració de l'AEMdeKP i el CA Igualada.