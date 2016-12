Sociats repeteix victòria un any més a la Pujada a la Mola

Just Sociats (centre) va manar a la Pujada a la Mola el dia de Nadal

El corredor de l'Avinent CA Manresa Just Sociats va guanyar un any més la Pujada a la Mola, una prova clàssica el dia de Nadal, que enguany ha celebrat la seva 34a edició sota l'organització del Club Muntanyenc Terrassa (també es pot fer caminant). Amb sortida a Can Robert, a Matadepera, els participants van haver de fer front al recorregut fins al Monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.104 m amb un desnivell positiu de 460 m en una distància de 3.250 m.

Darrere de Just Sociats van entrar a meta Ferran Sampere i Josep M. Pijoan. Aquesta prova va començar com una sortida d'amics i ara ja acull més de 300 participants.