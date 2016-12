Girona acollirà avui a la tarda el partit entre la selecció catalana i la de Tunísia

La selecció catalana i la de Tunísia disputaran aquesta tarda, a partir de les 18.45 hores, el tradicional partit de Nadal de l'equip català, que enguany es juga a l'estadi de Montilivi de Girona. Els africans estan preparant la Copa d'Àfrica i també jugaran contra Euskadi divendres, tot i que tenen diverses baixes importants, entre les quals la del central del València Abdennour, ja que l'equip de Mestalla no ha permès la seva participació. Tampoc no hi seran altres jugadors que actuen a Anglaterra, com Khazri del Sunderland; Bèlgica, com Harbaoui de l'Anderlecht; o Alemanya, com Ben Hatira, del Darmstadt. Catalunya tampoc no té el gruix de jugadors del Barça, que són de vacances.

Ahir, la federació va recomanar als aficionats que vagin a Montilivi que ho facin amb temps, i va anunciar un espectacle de focs artificials i dels trabucaires de la Costa Roja per a abans del partit.