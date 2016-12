El Manresa FS es classifica per a les semifinals d´una Copa Nadal que es tanca demà al Pujolet

El Manresa FS no va donar per a la sorpresa i es va classificar per a les semifinals de la Copa Nadal en el triangular de classificació que es va jugar anit a Puig-reig. Els manresans, de Segona B, van desfer-se del FS Castellterçol (Tercera Catalana) per 5 a 1 i del FS Puig-reig (Segona Catalana) per 5 a 0. En el primer enfrontament, el FS Castellterçol va superar els locals per 1 a 3. Ara mateix ja hi ha tres equips classificats per a les semifinals, el Pippo Solsona (Divisió d'Honor Catalana), el CEFS Manlleu (Primera Catalana) i l'esmentat Manresa FS. El quart semifinalista sortirà de la fase de repesca que es jugarà aquest vespre a Castellterçol amb la presència de la UE Castellgalí (Segona Catalana), Futsal Vicentí (Tercera Catalana), FS Prats de Lluçanès (Tercera Catalana), FS Castellbell (Primera Catalana), FS Puig-reig (Segona Catalana) i els amfitrions del FS Castellterçol (Tercera Catalana). La fase final està programada per demà dijous al Pujolet de Manresa. Una semifinal ja està determinada entre el Pippo Solsona i el CEFS Manlleu i l'altra, entre el Manresa FS i l'equip que surti de la repesca. Els partits començaran a les 8 del vespre i la final és prevista a 2/4 d'11 de la nit.



Partits previstos per avui a Castellterçol (fase de repesca)

A partir de les 20 h (una part de 15 minuts)

Vicnetí-Castellbell

Prats de Lluçanès-Puig-reig

Castellbell-Castellterçol

Puig-reig-Castellgalí

Castellterçol-Vicentí

Castellgalí-Prats de Lluçanès

Final de repesca, 23 h (/dues parts de 10 minuts)