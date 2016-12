El CE Manresa fitxa Agustín Javier Fernández, veterà central del Gavà de 34 anys

El Centre d'Esports Manresa ha aconseguit els serveis d'un central per enfortir la seva defensa i poder recuperar posicions dins el grup 1 de la Primera Catalana quan, ja al mes de gener, la lliga es reprengui. El nou fitxatge és Agustín Javier Fernández, que va començar la temporada actual a les files del CF Gavà, de Segona B.

Fernández, nascut a Mèrida fa 34 anys (15-3-1982), va iniciar-se en els equips base del club de la seva ciutat, des d'on va passar al planter del Madrid (va arribar a l'equip C del club blanc) i va retornar a Extremadura, en concret, a l'equip del Badajoz, a Segona B. Després va passar per l'Eldense i el Palència, abans d'una etapa de tres anys al CE Sabadell, amb el qual va fer el salt a Segona Divisió. Després d'un periple per altres equips de la Segona B (Alabès, Ràcing de Santander, Olot i l'Hospitalet), va tornar a Sabadell i l'estiu passat va fitxar per un Gavà on no ha tingut gaires oportunitats. El Manresa juga avui un amistós al Congost (21 h) contra el Solsona.