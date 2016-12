El Manresa FS serà a les semifinals de la Copa Nadal

El Manresa FS va fer bons els pronòstics i es va classificar per a les semifinals de la primera edició de la Copa Nadal Catalunya Central, una competició que avui al vespre viurà la jornada final al pavelló manresà del Pujolet.

El conjunt manresà va ser el primer classificat del triangular que es va celebrar dimarts a la nit a Puig-reig. El Manresa FS, equip de categoria estatal, la Segona Divisió B, va superar per 5 a 0 el FS Castellterçol (Tercera Catalana) i, després, per 5 a 1 el FS Puig-reig (Segona Catalana). En el primer enfrontament del triangular, entre el FS Puig-reig i el FS Castellterçol, el marcador va ser favorable als del Moianès per 1 a 3.

D'aquesta forma, el Manresa FS s'afegeix al Pippo Solsona (Divisió d'Honor Catalana) i al CEFS Manlleu, també amb plaça de semifinalistes aconseguida dijous de la setmana passada a les seus de Sant Vicenç i Manlleu, respectivament. El quart equip classificat havia de sortir anit de la seu de Castellterçol en la fase de repesca que va incloure la participació dels sis equips eliminats a les tres seus de les fases prèvies: UE Castellgalí (Segona Catalana), Futsal Vicentí (Tercera Catalana), FS Prats de Lluçanès (Tercera Catalana), FS Castellbell (Primera Catalana), FS Puig-reig (Segona Catalana) i FS Castellterçol (Tercera Catalana).

La fase final d'avui al pavelló del Pujolet s'iniciarà amb les dues semifinals, a les 20 h (Manresa FS-guanyador de la repesca) i a les 20.50 h (CEFS Manlleu-Pippo Solsona), respectivament. A les 21.40 h, partit pel tercer i quart lloc entre els dos perdedors de les semifinals, i a les 22.30 h, la final. Com a preliminar d'aquesta fase final de la Copa Nadal, el Manresa FS ha programat l'anomenada Jornada de Nadal per a la base al mateix Pujolet, amb partits contra el Ripollet: benjamí (13 h), aleví 1a Divisió (14.20 h), infantil 1a Divisió (15.40 h), cadet 1a Divisió (17 h) i juvenil Divisió d'Honor (18.20 h).