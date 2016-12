Piqué se suma al primer entrenament; Messi, Suárez i Neymar, dilluns

El central barcelonista Gerard Piqué s'ha sumat al primer entrenament del Barcelona després del descans nadalenc, mentre que Messi, Luis Suárez i Neymar ho faran el 2 de gener, per preparar el partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei al camp de l'Athletic Club el dia 5.

Luis Enrique ha pogut comptar amb un bon nombre de jugadors, inclòs el central català, que tenia permís fins al 2 de gener, i també amb Jérémy Mathieu, que entra en la seva recta final per rebre l'alta, després de recaure d'una lesió al soli de la cama dreta que es va fer en la Supercopa de Catalunya contra l'Espanyol.

No han estat a la sessió jugadors encara amb dos dies més de vacances, com Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar Jr i Javier Mascherano. Un altre absent ha estat el porter holandès Jasper Cillessen, que ha arribat lesionat, amb un problema al soli de la cama esquerra, per la qual cosa es perdrà com a mínim el partit a Bilbao, ja que es preveu una baixa de dues setmanes.

L'equip blaugrana tornarà al camp d'entrenament a les 11 hores de demà, l'últim dia de l'any.