La regió central farà tots els papers de l´auca en un Dakar d´alçada

Marc Coma ha passat les darreres setmanes venent el Dakar que comença dilluns a Asunción com el més dur dels que s´han fet a Amèrica del Sud. La cursa ho necessita després de la falta de dificultats del 2016, en què les baixes d´última hora de Xile i Perú van condicionar-ne la duresa. Enguany, Coma ha introduït novetats, entre les quals destaca la presència de moltes etapes en l´alçada de Bolívia i les dificultats en la navegació propiciada per uns punts de pas que serviran menys de brúixola per als pilots i que poden arribar a despistar.

Amb aquest preàmbul, es presenta una cursa en què els vuit representants de la Catalunya Central que es veuran en primera fila poden adoptar tots els papers de l´auca al desert. Coma és qui ho ha planificat tot, però aquest Dakar també és diferent per a un Jordi Viladoms que té la responsabilitat de mantenir el seguit de victòries consecutives de KTM des de la seva posició de director esportiu de la marca.

Possibilitats de victòria

Tot i no disposar d´una bala tan segura per aspirar a la victòria final com ho era Coma, cinc cops triomfador de la cursa, no es pot dir que no hi hagi possibilitats de triomf. Segurament, la més real és la del copilot odenenc Àlex Haro, que acompanya Nani Roma en la seva aventura a Toyota. Els Peugeot seran els rivals a batre i semblen superiors, però l´experiència del pilot de Folgueroles, campió en motos i cotxes anteriorment, pot ser clau.

També podria aspirar a repetir Moi Torrallardona, malgrat que el bagenc, que corre de nou amb Gerard de Rooy, sap que el triomf de l´any passat va ser una sorpresa. No sempre es pot vèncer els temibles Kamaz. En motos, dos pilots més tenen possibilitats de sorprendre. Pot ser l´any d´un experimentat Gerard Farrés i també el de la confirmació de l´igualadí Armand Monleón, que ja va fer bones coses en el seu debut. El 2017 és l´any del retorn d´un Isidre Esteve que va aprendre molt de la seva primera experiència damunt de quatre rodes. Ara té més mitjans. I el copilot santfruitosenc Guifré Pujol cerca acabar després de fer realitat la il·lusió de ser a la línia de sortida. La funció està servida. El dia 14 sabrem com acaba.

MARC COMA - DIRECTOR ESPORTIU DEL DAKAR

Ja en la seva època de pilot Marc Coma es referia als Dakar que va córrer a Àfrica com a únics. Els problemes polítics van provocar que la cursa s´hagués de traslladar a Amèrica del Sud, però l´avianès ha trobat a faltar sempre l´esperit d´aventura que es vivia a la cursa anteriorment. Per això, quan va assumir el càrrec de director esportiu de la prova, el juliol del 2015, el seu objectiu va ser recuperar-lo. L´any passat, es va trobar els condicionats d´un recorregut que ja estava mig fet i les baixes d´última hora de Xile i Perú, amb les seves etapes desèrtiques. Enguany, aquests dos països tampoc no hi són i, per això, ha calgut trobar noves dificultats.

Les dues principals seran l´alçada i la navegació. El Dakar del 2017 fugirà de la primera setmana de presa de contacte amb el ter-reny i d´etapes ràpides. L´alçada de Bolívia, país al qual s´encaminarà la cursa després de l´arrencada a Asunción, farà de sedàs. Una de les responsabilitats de Coma consistirà que l´excés de duresa no escapci gaire el nombre de participants.

L´altra gran dificultat serà la navegació. Davant de la falta de desert, els punts de pas i el sistema controlé posaran a prova l´orientació de més d´un. No serà tan fàcil trobar-los, ni saber cap on anar un cop es deixin enrere.

Com ha declarat Carlos Sainz en les darreres hores, «si Coma ha dit que el Dakar d´enguany serà dur, em preparo per al pitjor». Les seves paraules exactes van ser que els pilots es trobaran el ral·li més africà dels que s´han fet a Amèrica del Sud. I això sol ja els ha fet tremolar.

ÀLEX HARO - COPILOT DE NANI ROMA AMB TOYOTA HILUX

L´odenenc Àlex Haro ha fet, en les seves dues participacions fins ara al Dakar, un màster de solucionar dificultats. El 2015 va acompanyar l´andorrà Albert Llovera, un debut de foc tenint en compte les condicions físiques, la paraplegia, del seu company. El 2016 va pujar a un dels vehicles favorits, el Mini de Nani Roma, però va perdre totes les possibilitats de triomf en el fang argentí del segon dia.

Roma i Haro han desembarcat a Toyota, un cotxe que pot resultar beneficiat per l´augment de duresa del Dakar d´enguany gràcies a la seva gran fiabilitat. Compartiran formació amb guanyadors de la cursa com Nàsser al-Attiyah i Giniel de Villiers, amb la qual cosa no seran, d´inici, ni caps d´equip. Davant, els grans favorits, els Peugeot de Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, Sébastien Loeb i Cyril Despres, o els Mini de Mikko Hirvonen, Yazeed al Rajhi o Orlando Ter-ranova. La perícia d´Haro a l´hora de guiar el seu company pot ser vital en l´autèntic joc de trons en què es convertirà aquest any la categoria de cotxes.

ISIDRE ESTEVE - PILOT DE PROTO ARC-MITSUBISHI

L´olianenc Isidre Esteve va participar deu anys en el Dakar en moto. Va ser just abans de l´accident d´Almeria, el 2007, que el va deixar assegut en una cadira de rodes. Només dos anys després, va voler tornar a la prova en cotxe, però no ho va fer en les condicions adequades. La posició en el vehicle, la duresa de la prova i la falta de suficients mesures li van provocar unes úlceres a la pell de les quals va trigar un any i mig a recuperar-se. Al seu cap, però, hi havia l´obsessió per tornar-ho a provar. I el 2017 serà el seu any.

Esteve ha pogut testar durant aquest temps en les proves de l´estatal de raids l´anomenat coixí intel·ligent que ara estrenarà a Amèrica del Sud. Li ha de permetre, juntament amb el seu copilot, Txema Villalobos, fer més suportable l´infern al qual els sotmetrà el seu amic Marc Coma. Esteve va acabar la cursa del 2009, però en condicions dantesques. Aquest cop ha de ser diferent, ha de ser un competidor més.

JORDI VILADOMS - DIRECTOR ESPORTIU KTM

Una de les virtuts de Jordi Viladoms és la tranquil·litat que transmet. A part del seu coneixement d´una cursa en què va aconseguir la segona posició el 2014, l´igualadí és el contrapunt perfecte per superar la pujada de tensió d´uns pilots que arriben a la meta amb l´adrenalina al màxim.

La primavera passada va penjar el casc i KTM va confiar en ell per dirigir l´equip al Dakar. L´australià Toby Price, guanyador de l´edició passada, apareix com el màxim favorit i la firma austríaca voldrà mantenir la seva preeminència respecte de rivals com Honda o Yamaha. Un nou repte per a l´home tranquil.

GERARD FARRÉS - PILOT DE KTM-HIMOINSA TEAM

El manresà Gerard Farrés les ha vistes de tots colors al Dakar. Des de col·laborar amb Marc Coma a guanyar la cursa, fins a abandonaments massa aviat per culpa de mecàniques de segona divisió. Nou participacions donen per a molt, però sembla que als 37 anys ha trobat el lloc correcte a l´equip Himoinsa, amb companys com Òscar Cervantes o Rosa Romero. Farrés, l´autèntic rei de la Baja Aragó, va ser vuitè l´any passat al Dakar en la seva estrena amb la formació murciana i la duresa que es preveu per a enguany el pot afavorir. Ell és un dels pocs que queden en actiu que va arribar a córrer a Àfrica. En una cursa que recorda temps passats com la que es prepara, pot pescar el seu millor resultat.

ARMAND MONLEÓN - PILOT DE KTM-WARSAW RALLY TEAM

Després d´una temporada en què ha reforçat la seva resistència, amb un triomf i una segona posició en ral·lis a la Xina i una tercera a la prova de Sardenya de la Copa del Món, Armand Monleón sap que aquest és el seu Dakar. És cert que no ho farà competint amb l´equip oficial de KTM i que haurà d´estar disponible en cas que algun dels seus companys de formació el necessitin, però també és conscient que ha de fer la passa endavant i situar-se a l´elit, a punt de fer els trenta anys. Monleón, que va pagar la inexperiència a l´inici de l´any passat, va acabar el 2016 de la millor manera. Potser un avançament del que pot arribar a fer aquest cop.

GUIFRÉ PUJOL - COPILOT DEL BUGUI YAMAHA YXZ1000R

El copilot santfruitosenc de raids i de ral·lis Guifré Pujol tenia una idea al cap: córrer al Dakar. Amb una llarga trajectòria a la seva esquena, en campionats d´Espa-nya i proves de tot tipus, i una aturada de vuit anys per motius familiars, el desig del bagenc es farà realitat de la manera menys pensada. Formarà equip amb l´andorrà Andreu Cachafeiro a bord d´un dels únics vuit vehicles amb tracció total (buguis) que participaran en la nova categoria ideada per l´organització. D´experiència i de control de les emocions, a causa del gran nombre de curses en què ha participat, no n´hi falten, però el Dakar, i més aquest Dakar, és diferent. Acabar seria un èxit per a un veterà novell com ell.

MOI TORRALLARDONA - COPILOT I NAVEGANT DE L'EQUIP IVECO-DE ROOY

L´actual campió del Dakar en camions afronta la revàlida del 2016 minvat de condicions. Una lesió al genoll li ho posarà tot més difícil. Un trencament als lligaments encreuats farà que hagi d'anar més lent quan el vehicle pateixi una punxada. Més enllà d'això, repetir la formació que l'any passat va triomfar els beneficia. Tot i això, no és el candidat principal a vèncer en aquesta categoria. Aquest any, l'equip IVECO-DE ROOY no és el favorit, ja que segons Torrallardona els principals candidats a emportar-se la primera posició són els camions russos.