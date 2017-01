Berga bat el rècord de participació en la 17a edició de l´última cursa de l´any

Entre els participants hi va regnar el bon ambient i alguns es van disfressar

La 17a edició de la Sant Silvestre de Berga va batre el rècord de participació, acollint més de mil atletes entre la prova de 5 quilòmetres i les curses infantils.

El certamen organitzat pel Club Atlètic Berga i l'Ajuntament de Berga va tenir 850 inscrits a la cursa de 5 km i 200 en les curses infantils. L'atleta de Dynafit Oriol Cardona va ser el primer classificat de la cursa de cinc quilòmetres, amb un temps de 15 minuts i 26 segons, seguit de Guillem Fernandez i Pol Raich, tots dos del Jab Berga, que van aturar el cronòmetre en 15'37'' i 15 minuts i 39 segons respectivament. En la categoriade dones la guanyadora va ser Laura Orguè de l'equip Salomon, amb un temps de 18 minuts i12 segons, seguida de Núria Cascante del JAB Berga, amb un temps de 19 minuts i 3 segons, i Lídia Criballés, del CA Vic, que va aturar el cronòmetre als 20 minuts i 12 segons, en un dia en què va fer un temps esplèndid per córrer.

Una cursa per a tothom

En total, es van fer fins a nou curses infantils, segons l'edat i el sexe, amb unes distàncies de 600, 300 i 150 metres. En la categoria E, els guanyadors van ser Pol Quiros i Núria Puyuelo; en la categoria D, Marc Bernal i Aina Civil; en la categoria C, Oriol Cunill i Mònica Canal; en la categoria B, Pol Comellas i Arlet Feliu, i en la categoria A, Ian Ruiz i Ona Soler.

Un cop acabada la cursa, els participants van gaudir de coca i xocolata i van provar sort en un sorteig mentre s'entregaven els premis als guanyadors de les diferents proves. Enguany, els organitzadors van animar la gent a venir a córrer disfressats, i es va obsequiar un lot de productes a les tres millors disfresses col·lectives i les tres millors disfresses individuals. El resultat va ser una cursa divertida i amb bon ambient en què es podien veure els corredors passant-ho bé. La majoria d'ells, disfressats i amb bon humor, ja que es va veure fins i tot un grup que corria aguantant una guita de la Patum. Els organitzadors van voler agrair a tots els col·laboradors i la munió de voluntaris que haguessin fet possible la prova, que recorria els carrers de Berga, que van omplir d'esport i bon humor la vila durant la celebració.

La valoració és molt positiva i esperen que l'any que ve la cursa sigui encara millor i que es pugui batre aquest nou rècord de participació. Per fer-ho possible, els organitzadors ja comencen a pensar més sorpreses per a la Sant Silvestre del 2017.