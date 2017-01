El City de Guardiola guanya amb dificultats el Burnley

El Manchester City de Pep Guardiola s'ha recuperat de la matinera expulsió de Fernandinho i ha derrotat per la mínima el modest Burnley (2-1) per recuperar la tercera plaça de la Premier League.

La tercera targeta vermella de la temporada del migcampista brasiler -dos a la Premier League i una en Lliga de Campions- va ser aquesta vegada per una dura entrada amb els tacs per davant sobre Gudmundsson. L'acció va condicionar el City, que fins ben entrada la segona meitat no va aconseguir trencar l'entramat defensiu dels 'Clarets'.

En tot just quatre minuts, del 58 al 62, els de casa, que arribaven al duel després de caure a Anfield amb el Liverpool (1-0), van deixar el partit pràcticament vist per a sentència: primer el lateral francès Gael Clicky amb la dreta i després l'argentí Kun Agüero.

Va descomptar poc després, al minut 70, el defensa Ben Pixi, donant ales a un Burnley que va anar a la recerca de l'empat. I a prop va estar d'aconseguir-ho en els instant finals, en una bona ocasió que no va aprofitar Andre Gray.

No es va moure més el lluminós en el Etihad Stadium i el City es va emportar un triomf que li permet recuperar la tercera posició de la taula, a falta dels partits de Tottenham i Arsenal, davant de Chelsea i Bournemouth, respectivament.