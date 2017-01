OPINIÓ: Favorits?

És dificil fer pronòstics en aquesta cursa. Sempre s´obre el ventall, ja que en una competició tan llarga i amb tants factors és quasi impossible. En motos, el guanyador de l´any passat, Toby Price, será un rival difícil per a Joan Barreda. El castellonenc, tot i tenir les millors maneres dalt de la moto, no ha sabut gestionar la cursa com els seus rivals. La seva irregularitat no l´ha deixat arribar en primera posició al podi final. Els seus companys d´equip, especialment Paulo Gonçalves, estaran lluitant al davant. Laia Sanz està somiant que el recorregut sigui llarg, dur, difícil i amb una navegació imposible. Són els factors que necessita. En Gerard Farrés sortirà fort i buscarà alguna etapa. El podi estarà quasi segur entre els equips Honda o KTM, tot i que Yamaha i Husqvarna lluitaran.

En cotxes, Peugeot és, de llarg, qui porta l´equip més preparat, amb més pressupost i els pilots amb més presses, Sébastien Loeb i Carlos Sainz. També hi ha Stéphane Peterhansel, el més equilibrat. En un mundial de futbol ell seria Alemanya, la que no falla en les grans ocasions. Els altres dos equips punters són Toyota i Mini. Els japonesos, amb Nasser al-Attiyah, Nani Roma i Giniel de Villiers. Tots ells han guanyat el Dakar, ràpids i molt constants i amb ganes de molestar Peugeot. Mini surt amb Mikko Hirvonen, un pilot de mundial de ral·lis amb possibilitats. Xevi Pons optarà a alguna possible victòria d´etapa amb el seu Ford, vehicle menys evolucionat però suficientment competitiu per pressionar els altres.

Cal esmentar les diferències tècniques entre els Peugeot i la resta. La marca del lleó té un vehicle tipus bugui amb només tracció al darrere, mentre que tots els seus rivals van amb tracció a les quatre rodes. Això és un desavantatge, però la resta de beneficis que el reglament els permet els converteix en superiors: recorreguts de suspensió molt més grans, més motor, rodes més grosses, inflat i desinflat des de dins el vehicle. Són detalls decisius.

En camions, els favorits són els russos de Kamaz. El novembre vaig poder veure un reportatge de la televisió russa de la seva història al Dakar. Em va fer donar més valor a la victòria de l´any passat, com vàrem derrotar un país que és darrere d´uns atletes que només viuen i entrenen per a una finalitat. Els mitjans són immensos. Iveco Team De Rooy, Man, Renault i Tatra tenim un nivell de preparació similar, però hem de buscar com vèncer Goliat.

Deixem enrere el Paraguai, el Chaco. Calor, xafogor amb pols, pluja amb fang... de tot. Pocs quilòmetres però que compten. Arribats a Resistència, el temps no ha canviat i el clima tropical i humit del Chaco persistirà a fer-nos la guitza a l´inici.