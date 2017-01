Guardiola i el City, fora de la zona de Champions després de caure a Anfield

El darrer dia de l'any 2016 i el primer del 2017 no han anat gaire bé per al Manchester City. Tots els resultats que l'afectaven, inclòs el seu al camp del Liverpool de dissabte, se li han girat en contra i han deixat el seu equip fora de les quatre primeres posicions, les que donen accés a la Lliga de Campions. Tret de la sensacional marxa del líder, el Chelsea, la igualtat que hi ha a continuació és tan gran que un parell de mals resultats fan baixar de la segona a la cinquena plaça, com ha passat en aquesta ocasió.

Imatge decebedora

El cert és que la derrota del City de dissabte al camp del Liverpool per 1-0 va ser pitjor per la imatge oferta que no pas pel resultat en si. El gol de l'holandès Giorginio Wijnaldum al minut 8, que avançava el conjunt de Jürgen Klopp, no va semblar mai que pogués ser remuntat per l'equip de Manchester. El Liverpool va tenir les millors oportunitats i, a més, els canvis de Guardiola van arribar molt tard. Va fer entrar al camp Jesús Navas al minut 86 i Kelechi Iheanacho al 89, la qual cosa demostra que no creu gaire en la banqueta de què disposa.

La distància respecte de la segona posició, quatre punts, no és gran, però sí que ho comencen a ser els deu que li treu el Chelsea, que va vèncer l'Stoke City per 4-2 en un partit en què va haver de superar els successius empats dels potters. El conjunt de Conte no és una delícia a l'hora de veure'l jugar, però amb un Diego Costa en un estat de forma sensacional, autor d'un gol dissabte, a més dels dos de Willian en els moments decisius, i l'aportació de Hazard, els blues són líders amb molt avantatge. La seva revàlida arribarà dimecres al camp del Tottenham.

Fins i tot el United

Davant de la irregularitat de molts dels equips anglesos, fins i tot el Manchester United de José Mourinho s'està enganxant al grup d'equips que lluitaran per ser a la Champions. Els red devils van patir de debò per derrotar el Middlesbrought de Víctor Valdés i de Karanka. Van guanyar per 2-1 gràcies a les anotacions de Martial i de Pogba en el tram final i ja encadenen cinc victòries seguides. Són tres punts darrere del City.

Les alternatives

I ahir es va completar la mala jornada per al Manchester City amb les victòries dels seus dos altres rivals. El Tottenham no va tenir cap problema per derrotar el Watford per 1-4, en un partit en què va destacar el davanter Harry Kane, autor dels dos primers gols, i el centrecampista Delle Ali, que va anotar els altres dos. El gol del central Kaboul, al tram final, ja no va servir per a res. El Tottenham és quart, empatat amb el Manchester City i amb un punt menys que l'Arsenal, que va tancar el primer dia de l'any derrotant el Crystal Palace per 2-0, amb gols de Giroud i d'Iwobi, un a cada part.

I la lliga anglesa no s'atura. Avui, City-Burnley, Sunderland-Liverpool i West Ham-Manchester United, a priori tres partits assequibles per als perseguidors del líder Chelsea.