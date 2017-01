Messi i els altres jugadors sud-americans tornen avui a entrenar-se amb el Barça

Amb el rerefons de la seva possible renovació pròxima, l'argentí Leo Messi torna avui als entrenaments després de dues setmanes de vacances. Ho farà juntament amb els altres jugadors sud-americans de la plantilla, Neymar, Luis Suárez i Javier Mascherano, just per preparar el partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei que els blaugrana disputaran dijous al camp de l'Athletic.

El nom de Messi ha estat en boca de tothom durant aquests dies sense futbol. Acaba contracte el juny del 2018 i els cants de sirena que arriben des de la Xina, i que ja han seduït compatriotes seus com Carlos Tévez, fan témer als aficionats barcelonistes. De moment, la seva família no bada boca, tot i que els contactes entre el seu pare, Jorge, i el president Bartomeu van començar ja fa unes setmanes.

Aliens a tots aquests moviments, Luis Enrique i la resta de jugadors ja preparen el partit de Copa, que es disputarà amb la baixa ja coneguda del porter suplent Jasper Cillessen, la qual cosa haurà de fer decidir el tècnic entre Ter Stegen i Masip.