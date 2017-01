La Sant Silvestre manresana tanca l´any 2016 amb més de 160 atletes

Cinc milles per tancar un any 2016 ple de curses i proves per a tots els runners. La Sant Silvestre manresana, organitzada pel Gimnàs Cube des de fa sis anys amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, va tornar a ser un èxit, tot i que enguany el calendari va fer minvar la seva participació.

A causa de les dates, els organitzadors van haver d'adaptar i canviar la cursa de l'últim diumenge de l'any (ja que aquest any coincidia amb Nadal) per fer la cursa el dia 31 de desembre. Com era previsible, aquest canvi va fer minvar el nombre de participants, ja que aquest dia a la comarca se celebren moltes altres curses. També va canviar l'hora, ja que en celebrar-se en un dia comercial i pertànyer al polígon comercial dels Trullols, els organitzadors van voler interferir el mínim possible en l'activitat econòmica de les empreses. Oussama Chouati, amb un temps de 26 minuts i 25 segons, es va coronar com l'últim campió del 2016 d'aquesta cursa, i va aconseguir la seva cinquena victòria de les sis edicions d'aquesta prova. Iñaki Balldellou, amb 26' i 41',' i David Clavel, amb 27 minuts i 55 segons, van tancar el podi masculí. En la categoria de fèmines, Eva Perramon va ser la primera classificada amb un temps de 34 minuts i 43 segons. Roser Pérez amb 34'54'' i Míriam Rodríguez amb 35 minuts i 6 segons van cloure el podi femení d'aquesta prova, que va acollir 165 participants.

Tot i la davallada de participació, els organitzadors en feien una valoració molt positiva i ja tenen ganes d'organitzar la Sant Silvestre del 2017, alhora que agraïen els esforços dels seus patrocinadors i la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa.