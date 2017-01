El City venç amb suor i deu jugadors i es col·loca tercer en la classificació

El Manchester City de Pep Guardiola es va sobreposar ahir a la matinera expulsió de Fernandinho i va derrotar per la mínima el modest Burnley (2-1) amb gols de Clichy i Agüero, per recuperar la tercera plaça de la Premier League, abans dels partits que disputen avui i demà l'Arsenal i el Tottenham, respectivament.

La tercera targeta vermella de la temporada del migcampista brasiler (dues a la lliga i una a la Lliga de Campions) va ser aquesta vegada per una dura entrada amb els tacs per davant sobre Gudmundsson. En tot just quatre minuts, del 58 al 62, els de casa van deixar el partit pràcticament vist per sentència: primer el lateral francès Gael Clicky amb la dreta i després l'argentí Kun Agüero, que va començar el partit a la banqueta, van ser els encarregats de veure porteria per als de Pep, amb un triomf que li permet recuperar la tercera posició de la taula, abans dels partits de Tottenham i Arsenal. Els de Wenger juguen avui contra el Bournemouth a les 20.45 hores, i els de Pochettino jugaran demà contra el líder, el Chelsea, a les 21 hores.

El Liverpool va frenar la seva persecució al Chelsea després de no passar de l'empat al camp del Sunderland, on va ser castigat amb dos penals que van evitar una victòria que va merèixer, i el United va obtenir la seva setena victòria consecutiva a la lliga davant el West Ham (0-2).