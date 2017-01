Guardiola: 'Estic acostant-me al final de la meva carrera com a entrenador'

El santpedorenc Pep Guardiola, tècnic del Manchester City, ha afirmat avui en declaracions a la cadena nord-americana NBC que s'està acostant "al final de la seva carrera" com a entrenador i ha ressaltat que estarà en el conjunt anglès els tres anys pels quals es va comprometre.

El tècnic espanyol ha parlat sobre el seu futur i ha revelat que no treballarà a les banquetes durant tota la seva vida. A més, ha afirmat que el seu final com a entrenador no està gaire lluny.

"Vull imaginar que el pas següent serà millor. Si no, no estaré aquí (en el Manchester City). En el moment que senti, i estic una mica en aquest procés, que és el final de la meva carrera... No seré entrenador amb 60 o 65 anys", ha dit.

"En el Manchester City estaré tres anys o més temps, però estic acostant-me al final de la meva carrera com a entrenador, n'estic segur", ha afegit.

Qüestionat per quina serà la seva dedicació quan deixi de ser entrenador, ha afirmat que es dedicarà a un altre esport: "Si em busques, seré en un camp de golf, això segur", ha culminat