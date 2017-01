L'Avinent femení acaba l'any amb un històric vuitè lloc al rànquing estatal

L'equip femení de l'Avinent CA Manresa fa història any rere any. La formació manresana ha acabat l'exercici 2016 classificat en vuitè lloc per marques en el rànquing dels setze conjunts que participen a la Divisió d'Honor. Les manresanes han sumat 31.532 punts IAAF. La primera posició ha estat per al València Esports, amb 36.923 punts, seguit pel FC Barcelona (36.205), Playas Castelló (35.749), AD Marathon (33.397), AA Catalunya (32.710), At. Sant Sebastià (32.248) i Simply Scorpio 71 (31.850). I, darrere de l'Avinent, Grupompleo Pamplona At. (31.503), Juventud Atlética Elx (30.810), Rio Ferrol Arenal (30.841), Unicaja Atletismo (30.417), Super Amara BAT (30.302), CA Valladolid (29.960), Tenerife Caja Canarias (29.846) i Piélagos (29.371).

Aquesta és una nova fita esportiva, i una més del projecte femení, ja fet realitat, de l'entitat manresana, que aquest any intentarà mantenir-se per tercer any en la màxima categoria estatal de l'atletisme femení amb una formació que es fomenta en el 70 % en les atletes sortides de base del club.

Aquest 2017, la competició arrencarà el proper 29 d'abril, i la confecció dels grups es farà segons la classificació del 2016.