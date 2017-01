Messi i Suárez tornen als entrenaments i són elegits en l'onze ideal de l'Équipe

Leo Messi va tornar ahir a Barcelona per posar punt final a les seves dues setmanes de vacances de Nadal, que va passar a l'Argentina juntament amb la seva família, i es va incorporar al camp d'entrenament, on molts dels seus companys ja van iniciar les sessions el 30 de desembre passat. A més de Messi, també es van estrenar Luis Suárez i Neymar, que al costat de l'argentí i Gerard Piqué van rebre permís de Nadal després del 4-1 del Barça a l'Espanyol. Després d'haver jugat el partit de tornada contra l'Hèrcules, Javier Mascherano també va rebre permís per incorporar-se ahir als entrenaments.

D'altra banda, l'argentí també és notícia per haver estat escollit, juntament amb Luis Suárez, en l'onze ideal de l'Équipe, alineació que encapçala el Madrid amb quatre jugadors (Ronaldo, Ramos, Modric i Marcelo) i en la qual figuren també Dani Alves, Buffon, Bonucci, Griezmann i Kanté. Ronaldo va encapçalar la llista com a jugador més votat amb 408 punts per davant de Griezmann (405), Suárez (387), Messi (384), Kanté (344) i Bonucci (331).