Roma i Haro comencen amb força al Dakar

La primera jornada va ser positiva per als Toyota, com el de Roma, amb tres posicions entre els cinc millors

La primera jornada va ser positiva per als Toyota, com el de Roma, amb tres posicions entre els cinc millors

Poques conclusions es poden treure de la primera etapa del Dakar, amb una especial de només 39 quilòmetres, quan queda al davant gairebé tota la cursa, però sempre val més començar bé que fer-ho amb un ensurt. Va ser el cas de Nani Roma i Àlex Haro, que l'any passat van enterrar les seves possibilitats al fang de Rosario i que ahir van ser tercers, en una arrencada positiva per a tota l'escuderia Toyota.

Per contra, els actuals campions en camions, Gerard de Rooy, Moi Torrallardona i Darek Rodewald, van veure com tenien un problema de sobreescalfament de frens els darrers metres i com fins i tot es declarava un petit incendi al camió, segons va explicar l'holandès als mitjans oficials. Per sort, però, va passar al final i no tindran problemes per sortir avui. Fent honor al nom de la ciutat argentina on ahir hi havia la línia d'arribada, van mostrar resistència.

Bones posicions catalanes

Més enllà d'aquestes situacions, la jornada va ser bona per als pilots catalans. En motos, el maresmenc Joan Pedrero va guanyar l'etapa després de la desqualificació de Xavier de Soultrait. Gerard Farrés va tenir un bon dia i va ser finalment vuitè. El manresà va explicar que «l'etapa ha estat perfecta, senzilla, ràpida i divertida, tot i que l'excés de confiança et pot costar car en algunes zones d'aigua. Ha estat el meu cas en una zona en què semblava que el fons era més dur».

Més endarrerit va arribar l'igualadí Armand Monleón, que opina que no cal esmerçar gaires esforços les primeres jornades. Va explicar que «fa molts dies que no entrenem amb moto de ral·li i estem a l'expectativa de les etapes importants. Arribem amb un bon programa nutricional i ben hidratats, la qual cosa és important amb aquesta calor».

En cotxes, els Toyota van dominar, amb el triomf d'Al-Attiyah, el tercer lloc de Roma i el cinquè de De Villiers. El primer Peugeot va ser el de Carlos Sainz. En camions, el destacat cinquè lloc de De Rooy i en la nova categoria de vehicles SSV, l'andorrà Cachafeiro, amb el santfruitosenc Guifré Pujol de copilot, van obtenir una bona quarta posició de deu inscrits.

Després de l'enllaç d'ahir, avui, segona etapa, entre Resistencia i San Miguel de Tucumán, amb 275 quilòmetres d'especials per a tothom menys per als camions, que en tindran 284. No es preveuen grans diferències mentre la caravana s'encamina a Bolívia.