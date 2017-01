La Sant Silvestre de Vilanova reuneix més de 750 atletes en un ambient festiu

Més de 750 corredors de totes les edats van participar el darrer dia de l'any en la 18a edició d'una festiva Sant Silvestre de Vilanova del Camí que va tenir el seu centre neuràlgic a la plaça del Mercat.

En la prova absoluta de 5 km, 610 atletes van prendre la sortida. Dos participants del CA Igualada Petromiralles (CAI) van ser els primers de creuar la meta. Marc Moreno, entre els nois, i Paula Blasco, entre les noies, amb uns temps de 15' 52'' i 18'34'' respectivament. La segona posició masculina va ser per a Guillem Carner, amb 16' 00'', i la tercera, per a Oriol Marimón (16'16''), ambdós del CAI. També del CAI van ser la segona i tercera classificades, les germanes Judit i Èlia Ibarra, amb 18'57'' i 18'58 '', respectivament. En la cursa infantil (2,5 km), amb més de 150 participants, els vencedors van ser l'infantil Dídac Taulats, de l'AA Catalunya, seguit per Jan Bisbal, infantil del CAI, i de l'alevina del CAI Carla Bisbal. El quart lloc (tercer infantil) va ser per a Mohamed Ayyad, del CAI-Badia Margarit, seguit de la primera infantil Júlia Solé, també del CAI.

La cursa gran, amb ple d'inscrits, amb atletes a títol individual, però també nombroses parelles, equips, col·lectius i famílies, va ser una festa de color, de somriures, de disfresses. Tarda d'emocions i de reptes per acomiadar l'any tot fent esport. A l'entrega de premis hi van ser presents el regidor d'esports de Vilanova del Camí, Antoni Maturana; Albert Capdevila, delegat de BBVA CX, entitat patrocinadora de la cursa; i Lluís Perea, regidor de Medi Ambient. Es van repartir les tradicionals paneres i lots de cap d'any patrocinats entre els tres primers classificats del podi absolut masculí i femení. També es van premiar els tres atletes més ràpids de cada categoria, amb la tradicional coca de cap d'any. Enguany, el premi esperit nadalenc va recaure en una comparsa simpàtica i treballada: Perseguint el nen Jesús.

El servei d'esports de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, organitzador de la prova, amb el suport del CA Igualada, va agrair un any més la col·laboració de més de seixanta voluntaris, el suport de la Diputació de Barcelona, de Joc Net i de tots els patrocinadors.