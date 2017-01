La selecció catalana sub-19 de futbol sala farà la seva preparació al Pujolet

Del 20 al 22 de gener es jugarà a Manresa la primera fase del Campionat d´Espanya per autonomies sub-19 (juvenil). Com a preparació, el combinat català jugarà dilluns (20.15 h), al mateix escenari de l´estatal, el pavelló del Pujolet, un partit de preparació amb el primer equip del Manresa FS (Segona Divisió B). El dia abans, també al Pujolet, els manresans hauran disputat la joirnada de lliga davant l´Olimpyc la Floresta de Sant Cugat (18.15 h).

Formen part de la selecció catalana sub-19, Carles Lavado del Manresa FS i Raúl Muñoz de l´Esparreguera. Les quatre seleccions participants en la fase prèvia de l´estatal, Catalunya, València, Andalusia i Aragó estaran allotjades a l´Hotel Berga Parc; en la darrera jornada de la competició, un dels partits es disputarà a Gironella; també es faran entrenaments a Puig-reig i a Berga. La competició portarà diverses activitats a Manresa. Una d´elles, una jornada de tecnificació que portarà a terme el comitè tècnic català d´àrbitres de futbol sala. Aquesta jornada anirà acompanyada de tres partits en les categories juvenil, cadet i juvenil-cadet femení. Es farà el diumenge 22 de gener, sobre les 2 del migdia al Pujolet.

També es prevista la jornada de tecnificació per als jugadors del Manresa FS i clubs de la comarca, a càrrec d´entrenadors de la Lliga Catalana de futbol sala de la FCF; serà dijous dia 19 a la tarda després de l´entrenament de Catalunya.