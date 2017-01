Albert Garcia: «la remodelació podria haver sortir millor, però estic satisfet de les altes»

El CE Manresa ha aprofitat l'aturada de la competició per fer una minipretemporada i acoblar així les noves peces a la plantilla. El tècnic Albert Garcia, que ha dirigit l'equip els quatre darrers partits, amb el balanç d'un triomf i tres derrotes (totes fora de casa), ha comentat que «la remodelació podia haver sortit millor, però estic satisfet de les incorporacions que s'han fet. Les darreres setmanes de treball ens estan donant el punt físic i mental necessari per competir. A Andorra ja ho vam fer, però vam caure per petits detalls. Ara la plantilla està compensada, equilibrada i amb les idees clares. En l'amistós de dijous amb el Solsona vam imprimir un ritme alt de joc, i això és el que busquem».

Diumenge, el CE Manresa té partit amb l'Avià. Albert Garcia ja va viure aquest derbi intercomarcal a l'altra banda, la berguedana: «sé el que és jugar aquest tipus de partits per a l'Avià, però també sé el que suposa ara mateix per a nosaltres, que estem molt necessitats de punts. La victòria és vital i ho serà cada setmana fins que no aconseguim situar-nos en una posició més o menys tranquil·la. Crec que ho aconseguirem si juguem amb ganes i intensitat de forma global. A partir d'ara no es pot escapar cap punt, tinc confiança en aquest equip. La majoria de jugadors que han vingut s'estan adaptant de forma ràpida al que volem, també el francès Samy, que ha estat el darrer d'arribar. És un jugador molt ben dotat tècnicament, ràpid, esquerrà i amb una genètica molt bona per ser un bon futbolista. En l'amistós contra el Solsona ja va donar mostres del que pot fer».

Respecte a la possibilitat de més canvis, Albert Garcia té clar que a partir d'ara «haurà de ser per donar entrada a algun jugador que millori, i molt, el que ja tenim. Baixes? És possible que n'hi hagi alguna. Per exemple, Maturana ens ha demanat la baixa per marxar al Vilanova, però el volem convèncer que es quedi; ens pot aportar coses diferents».