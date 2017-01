L´Athletic posa a prova al Barça en el partit més coper

L'Athletic Club posa de nou a prova al FC Barcelona aquest dijous a San Mamés en una altra edició del partit més coper, ara l'anada d'una eliminatòria de vuitens de final entre els dos equips amb més títols en la competició i que no han deixat d'enfrontar-se una i una altra vegada els últims anys.

Fins a 24 vegades s'han mesurat l'Athletic i el Barça a la Copa, 16 en eliminatòries i 9 en finals. Les dues últimes en les dues temporades anteriors, a la final del curs 2014-2015 i en els quarts de final del 2015-2016.

En les dues ocasions es va imposar el Barça, l'última derrota en Copa del qual contra l'Athletic data de 1984, a la final de la penosa baralla res més acabar el partit. De fet, el conjunt blanc-i-vermell no supera al blaugrana en una eliminatòria copera des de fa ja 57 anys, el 1960.

Això no obstant, hi ha un precedent més pròxim, el de la Supercopa 2015-2016, al qual s'agafa l'Athletic per animar-se amb vista a un repte que porta camí d'esgotar-lo i li suposa un desgast terrible cada vegada que ha de fer-lo.

Llavors un inesperat 4-0 a San Mamés va deixar les coses gairebé vistes per a sentència. Encara que els d'Ernesto Valverde no van respirar tranquils al Camp Nou fins que Aritz Aduriz va marcar en el minut 75 l'1-1 final del partit. Aduriz, per cert, va ser l'heroi de l'eliminatòria amb quatre dels cinc gols del seu equip.

El Barcelona es presenta a San Mamés amb l'únic dubte a la porteria, després de la lesió de Jasper Cillessen.

Malgrat que les estadístiques li somriuen, el Barcelona no es fia d'un rival que, amb Ernesto Valverde a la banqueta, acostuma a posar en dificultats tàctics a Luis Enrique.

El partit de demà té algun paral·lelisme amb el qual es va disputar fa ja un any i mig, doncs l'estat físic dels jugadors blaugrana, després de la parada de vacances, és una incògnita.

Una dels dilemes en l'alineació està a la porteria. L'holandès Jasper Cillessen, arquer titular a la Copa del Rei, va tornar de les seves vacances amb una lesió muscular en el soli esquerre, per la qual cosa Luis Enrique haurà d'elegir entre Jordi Masip i Marc-André ter Stegen.

L'alemany parteix amb cert avantatge, si es té en compte que el català ha jugat quatre partits oficials amb el primer equip des que Luis Enrique assumís les regnes de la banqueta blaugrana fa dos anys i mig.

En la davantera, també sorgeix alguna incògnita. El trident format per Lionel Messi, Neymar da Silva i Luis Suárez va tornar als entrenaments dilluns passat 2 de gener després que gaudissin d'uns dies més de vacances que la resta dels seus companys.

Els tres davanters, al costat de Javier Mascherano, han realitzat només tres entrenaments després de catorze dies de desconnexió en els seus respectius països, pel que no es descarta que Luis Enrique pugui donar descans a un d'aquests jugadors tenint en compte l'exigent calendari amb vistes al mes de gener.

Amb la baixa confirmada de Cillessen, Luis Enrique ha descartat, per decisió tècnica, Aleix Vidal, Jérémy Mathieu i Denis Suárez per visitar Bilbao, on també haurà d'escollir quins dos volants acompanyen Busquets, que sembla que té la titularitat assegurada.

L'Athletic, de la seva banda, somia amb agafar una mica entumit després de les vacances nadalenques el trident Messi-Suárez-Neymar, que acaba de tornar d'Amèrica.

Valverde sortirà amb tot el que té al camp sense pensar en que amb prou feines dos dies i mig després té un important compromís de la lliga també a San Mamés contra l'Alabès.

Només faltaran a l'embat dins dels lleons el lesionat Oscar de Marcos i els recentment operats Yeray Álvarez i Ager Aketxe. El jove Yeray, que estava impactant en la seva estrena en l'elit, va protagonitzar una de les pitjors notícies del 2016 amb el càncer testicular que li van descobrir en la vigília de Nit de Nadal.

Si bé probablement el 'Txingurri', tranquil malgrat els rumors que el col·loquen com a primer candidat a la banqueta blaugrana si no continua Luis Enrique, tampoc compti d'inici amb Beñat Etxebarria i Íñigo Lekue, per als quals potser seria arriscat jugar ja demà davant els problemes físics dels quals estan sortint.

Els únics dubtes a l'Athletic se centren en el doble pivot, on Mikel Rico podria ser l'acompanyant Mikel San José, també amb Ander Iturraspe i Mikel Vesga com a candidats.

Menys dubtes hi ha en una defensa que amb les baixes gairebé està obligada a estar formada per Bóveda, Etxeita, Laporte i Balenziaga, i en un atac en el qual s'espera l'habitual quartet titular amb Williams i Muniain en les bandes i Raúl García per darrere d'Aduriz en les posicions més avançades.



- Alineacions probables:

Athletic: Iraizoz; Bóveda, Etxeita, Laporte, Balenziaga; San José, Mikel Rico; Williams, Raúl García, Muniain; i Aduriz.

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, André Gomes, Iniesta; Messi, Suárez i Arda.

Àrbitre: Fernández Borbalán (Andalusia).

Camp: San Mamés.

Hora: 21:15.