Nil Garreta abandona l´Igualada Calaf Grup i fitxa pel CP Vilanova de Primera

L'Igualada Calaf Grup va informar aquest dimarts que ha donat la baixa a un dels seus jugadors del planter, Nil Garreta, de 25 anys, que ja ha arribat a un acord amb el CP Vilanova Simon Grup, de Primera Estatal, per jugar-hi a partir d'ara. D'aquesta manera, l'anoienc intentarà trobar al pavelló de les Antigues Casernes els minuts dels quals no ha disposat a l'OK Lliga, a les Comes, sota les ordres de Ferran López.

Garreta va renovar, juntament amb Tety Vives, el juny passat i, malgrat que ha estat a l'equip arlequinat durant tota la primera volta de l'OK Lliga i també en les dues eliminatòries disputades de la Copa CERS, no ha disposat de la confiança de l'entrenador. Les seves estadístiques, en la competició de la regularitat, es redueixen a una assistència en la victòria per 2-5 a Girona.

A Vilanova, Garreta ha d'assumir els minuts que havia deixat per ocupar Alexis Pardo, que va fitxar pel Piera, de la mateixa categoria. Segons va reconèixer al Diari de Vilanova el president del club del Garraf, Pau Viadel, Garreta tenia moltes ganes de trobar minuts i demostrar el seu potencial a un altre equip que no fos l'Igualada. Caldrà veure si els arlequinats supleixen la baixa.