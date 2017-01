Onze peces noves en el puzle del CE Manresa

El davanter Samy Burel, francès d'origen marroquí, és el darrer fitxatge d'un CE Manresa que, durant les darreres setmanes, ha reconvertit la seva plantilla amb la intenció de sortir del pou del grup 1 de Primera Catalana i, a la vegada, començar un projecte amb aspiracions de pujar diverses categories les properes temporades.

El novembre passat, el club manresà va decidir canviar d'entrenador i va incorporar Jonathan Modesto com a secretari tècnic. Després del partit amb el Mollet (0-0) al Congost, el tècnic Albert Garcia va substituir Dani Fernández, que havia aconseguit 9 punts en onze jornades de competició. Des de llavors, el conjunt blanc-i-vermell ha incorporat fins a onze jugadors nous, alguns dels quals encara han de debutar, tenint en compte que han arribat fa pocs dies, en plenes vacances de Nadal. Aquest és el cas de l'esmentat Samy Burel, jove de 20 anys, amb pas pel sub-20 del París Saint-Germain i la darrera temporada a l'Sporting Club Toulon; és esquerrà, juga bé als espais, és ràpid i és golejador; dijous passat, en l'amistós que el CE Manresa va jugar contra el Solsona (Segona Catalana) al Congost, Samy Burel va ser l'autor de dos dels cinc gols que va marcar el seu equip i va donar l'assistència d'un altre.

Tampoc no ha tingut ocasió de debutar, i podria fer-ho diumenge en el duel de rivalitat amb l'Avià al Congost (12 h), el central Agustín Javier Fernández, un veterà de 34 anys amb una destacada trajectòria. Va començar la temporada actual al Gavà de Segona B. Ha jugat a Segona Divisió A amb el Sabadell i es va formar a la pedrera del Mèrida (on va néixer) i del Reial Madrid, en aquest cas fins arribar al Reial Madrid C, d'on va passar al Badajoz. Actualment viu a Sabadell.

Sam Margetts, el dia 11

Qui encara no es podrà estrenar diumenge és Sam Margetts, davanter neozelandès, que arribarà a Catalunya l'11 de gener, després d'estar uns dies al seu país per celebrar les festes; fa unes setmanes ja va estar en contacte amb la plantilla del CE Manresa i va participar en alguns entrenaments. La resta de noves incorporacions ja han jugat algun partit amb el Manresa a partir de l'arribada d'Albert Garcia a la banqueta.

El que més ha actuat és el lateral dret argentí Alejandro David Espinoza, amb passat a River Plate i amb ganes d'obrir-se camí a casa nostra. Oliver Sánchez, procedent del Cerdanyola (Tercera Divisió) és, des de fa tres jornades, el porter titular del CE Manresa. També juga assíduament el migcampista Joshua Romero, que prové del Vilanova del Vallès (Tercera Catalana), tot i que anteriorment havia jugat en categories més altes. Només han pogut jugar un partit, i encara de forma parcial, el darrer a Andorra (1-0), el lateral esquerrà argentí Gonzalo Asaro i el migcampista d'origen xilè, però arrelat a Catalunya, Josep Luis Espinoza, Lucho, arribat del Can Parellada de Terrassa (Tercera Catalana), encara que havia jugat a Tercera Divisió amb el Masnou. Han tingut una participació més testimonial, José Luque (Vilanova del Vallès) i l'argentí Franco Gabriel Gargiulo. Per culpa d'una greu lesió, el central Dani Erencia, una de les primeres incorporacions de la nova etapa, només va poder jugar a l'inici del partit amb el Ripollet; es va lesionar al Congost, on es va trencar els lligaments creuats del genoll, una experiència per la qual Dani Erencia ja havia passat anteriorment.

Completen la plantilla, sense descartar-se alguna nova incorporació o alguna baixa, Romans Carrillo, Riki Sánchez, Bernat Benito, Roger Herms, Jhonattan Vinasco, Moha Djitte, Jordi Maturana, Enric Soriano, Lluís Clop, Sergi Solernou, Javi Rebollo i Sergi Soler. Actualment, i quan falten dues jornades per completar-se la primera volta, Avià a casa i Girona B a fora, el CE Manresa és antepenúltim a la classificació, amb dotze punts, i té les places de salvació segura a sis punts.