La Portals homenatjarà el Purito Rodríguez el 2 d'abril

La Portals 2017 ja escalfa motors. Aquesta marxa no competitiva oberta a tothom (el límit d´inscrits és de 1.500 participants) i amb sortida a Collbató, tindrà enguany un significat especial ja que servirà per homenatjar el corredor català Joaquim Purito Rodríguez després d´anunciar la retirada definitiva com a ciclista professional, després de 17 temporades al màxim nivell.

Així, la vuitena edició de La Portals es dedicarà al millor ciclista català de tots els temps. El Purito Rodríguez té grans victòries en el seu palmarès . Ha estat tres vegades millor del món segons la classificació UCI World Tour, ha pujat al podi del Giro, el Tour i la Vuelta ; ha guanyat dos cops la Volta a Catalunya, la Volta la País Basc i el Giro de Llombardia i va aconseguir la medalla de plata al campionat del Món de Florència.

El Purito Rodríguez ha confirmat la seva assistència a La Portals 2017 que es correrà el dia 2 d´abril. També hi seran altres exprofessionals habituals a la prova com ara Àngel Edo, Marta Vilajosana, Marino Lejarreta, Israel Núñez, Pepe Recio, Melcior Mauri, Jaume Vilamajó o Celestino Prieto entre altres que a ben segur s´afegiran als esmentats corredors.

La Portals 2017 tindrà un recorregut de 60 km i donarà la volta a la muntanya de Montserrat passant pels quatre portals d´entrada, Collbató, El Bruc, Marganell i Monistrol de Montserrat, així com també Castellbell i el Vilar i Esparreguera; la prova té 1.300 m de desnivell positiu. L´inici i el final serà a la pista coberta Martí Gil de Collbató. Les inscripcions s´obriran a mitjans d´aquest mes de gener i es podran formalitar a la web: www.laportals.cat.

El dissabte 1 d´abril es correrà La Portals solidària amb la sortida a les 10 del matí amb 12 km pels termes de Collbató i El Bruc.