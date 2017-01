València esclata contra l'amo del club després d'un altre ridícul a casa

Una bona quantitat d'aficionats del València es van reunir ahir a l'exterior de l'estadi de Mestalla per reclamar la marxa de l'amo del club, el singapurès Peter Lim, i del director esportiu, Suso García Pitarch, després de l'enèsim ridícul del seu equip, ahir a la Copa contra el Celta, davant del qual va perdre per 1-4. Els gallecs es van avançar amb tres gols en 19 minuts, obra de Iago Aspas, de penal, Bongonda i Wass, i malgrat que Parejo, des dels onze metres, va reduir la distància, Guidetti va acabar de fer més fonda la ferida. El València està en plena crisi després que l'anterior tècnic, Cesare Prandelli, dimitís per no rebre els reforços sol·licitats.

Domini visitant

En els altres tres partits d'ahir, els equips que jugaven a fora van deixar gairebé sentenciades les eliminatòries. L'Eibar va guanyar per 0-3 al camp d'un enfonsat Osasuna amb gols de Nano, Bebe i Adrián. A la Corunya, l'Alabès va arrencar un bon empat a dos, però va deixar escapar un 0-2 després que Bruno Gama i Joselu igualessin els gols de Cristian Santos i d'Édgar Méndez. I en el darrer partit del dia, el que semblava més igualat, l'Atlètic de Madrid no va deixar possibilitats a Las Palmas, que va actuar amb molts suplents a la primera meitat. Koke i Griezmann van fer els gols matalassers.

Cristiano no jugarà avui

Dels partits de Copa que es disputaran avui destaca el que jugaran el Reial Madrid i el Sevilla al Bernabéu a les 21.15 hores. Els blancs tindran la baixa de Cristiano Ronaldo, que ahir no va entrar a la convocatòria per decisió del tècnic, Zinédine Zidane, que el vol fer descansar. En els blancs tampoc no hi serà Sergio Ramos.

Abans, es jugaran els altres dos partits. D'una banda, el cinquè i el quart de la lliga, la Reial Societat i el Vila-real, s'enfrontaran a Anoeta i, de l'altra, es veuran les cares els dos supervivents de Segona, l'Alcorcón i el Còrdova.